Стало известно, когда новичок ЦСКА Пангос может дебютировать в команде

Стало известно, что новобранец ЦСКА Кевин Пангос прилетит в Москву в конце этой недели, а свой первый матч может провести с мадридским «Реалом». Об этом сообщает «Р-Спорт».

В сезоне-2020/2021 29-летний Пангос набирал в среднем 13,5 очка и делал 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит». Кевин был включён в первую символическую пятёрку турнира. По окончании сезона интерес к подписанию Пангоса проявляли сразу несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА. Сам баскетболист, однако, подчёркивал, что желает продолжить карьеру исключительно в Национальной баскетбольной ассоциации и готов ждать предложения контракта до осени. В итоге Кевин подписал контракт с «Кливленд Кавальерс», но закрепиться в команде у него не получилось.