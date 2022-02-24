Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Леброна Джеймса прояснил информацию о конфликте клиента с руководством «Лейкерс»

Агент Леброна Джеймса прояснил информацию о конфликте клиента с руководством «Лейкерс»
Комментарии

Рич Пол, основатель Klutch Sports и агент Леброна Джеймса, рассказал о том, что у его клиента нет никакого конфликта с руководством «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Рич Пол сказал мне, что нет никаких проблем между Леброном и «Лейкерс», нет никаких проблем между Klutch Sports и Робом Пелинкой. Рич — агент, который всегда шёл на контакт. Если он чувствует что-то неладное, он не боится это скрывать, поэтому никаких трений между игроком и руководством нет», — рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме», показав совместную фотографию с одноклубником Кармело Энтони, разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом и трёхкратным чемпионом НБА в составе «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022