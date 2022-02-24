Агент Леброна Джеймса прояснил информацию о конфликте клиента с руководством «Лейкерс»

Рич Пол, основатель Klutch Sports и агент Леброна Джеймса, рассказал о том, что у его клиента нет никакого конфликта с руководством «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Рич Пол сказал мне, что нет никаких проблем между Леброном и «Лейкерс», нет никаких проблем между Klutch Sports и Робом Пелинкой. Рич — агент, который всегда шёл на контакт. Если он чувствует что-то неладное, он не боится это скрывать, поэтому никаких трений между игроком и руководством нет», — рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме», показав совместную фотографию с одноклубником Кармело Энтони, разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом и трёхкратным чемпионом НБА в составе «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом.