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Дэмьен Лиллард назвал единственного разыгрывающего, который его превосходит

Дэмьен Лиллард назвал единственного разыгрывающего, который его превосходит
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Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард считает, что на данный момент единственным разыгрывающим, который превосходит его, является Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

«На моей позиции Стеф — единственный человек, который опережает меня. Он пришёл из средней школы, прошёл через травмы. Команды Стефа испытывали трудности. Стеф — двукратный MVP, трёхкратный чемпион. Я уважаю его на 1000 процентов. Но я всё равно не собираюсь оставаться в стороне», – сказал Лиллард в среду в эфире «Шоу Дрэймонда Грина».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи. «Портленд» в турнирной таблице регулярного чемпионата после 59 матчей занимает 10-е место, имея в активе 25 побед, а также 34 поражения.

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