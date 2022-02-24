Дэмьен Лиллард назвал единственного разыгрывающего, который его превосходит

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард считает, что на данный момент единственным разыгрывающим, который превосходит его, является Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».
«На моей позиции Стеф — единственный человек, который опережает меня. Он пришёл из средней школы, прошёл через травмы. Команды Стефа испытывали трудности. Стеф — двукратный MVP, трёхкратный чемпион. Я уважаю его на 1000 процентов. Но я всё равно не собираюсь оставаться в стороне», – сказал Лиллард в среду в эфире «Шоу Дрэймонда Грина».
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи. «Портленд» в турнирной таблице регулярного чемпионата после 59 матчей занимает 10-е место, имея в активе 25 побед, а также 34 поражения.
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