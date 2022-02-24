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Илона Корстин: Матчем звёзд хотим привлечь новую аудиторию, спортивный результат вторичен

Илона Корстин: Матчем звёзд хотим привлечь новую аудиторию, спортивный результат вторичен
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила на критику по поводу отсутствия борьбы в Матче звёзд.

«Хочу подчеркнуть, что МВЗ — это не про спортивный результат, спортивную борьбу, победы и поражения. Результат тут вторичен. В первую очередь это шоу, витрина баскетбола. Клубы отдают нам дорогостоящих игроков на один день. Наша задача — чтобы баскетболисты остались здоровыми, при этом получили удовольствие от происходящего и заряд положительной энергии на оставшуюся часть сезона.

Плюс в таких матчах игроки всегда стараются показать всё, что они умеют. Только на МВЗ можно увидеть так много данков, классных передач, уникального дриблинга. В жёсткой борьбе, в матче, где от тебя зависит результат, игроки не всегда могут показывать технические трюки. Если люди, кто нас критикует, действительно хотят увидеть борьбу и «зарубу», то с удовольствием приглашаю их на наши матчи плей-офф и на Суперкубок Единой лиги ВТБ. Там спортивного накала будет предостаточно», — приводит слова Корстин «Спорт-экспресс».

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