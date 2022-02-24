На Леброна Джеймса подали в суд за клевету
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Несколько месяцев назад лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс публично осудил действия жителя Висконсина Кайла Риттенхауса, который был причастен к убийству двух человек и ранению третьего во время антиполицейских протестов в Кеноше в 2020 году. После этого Риттенхаус пообещал подать в суд на баскетболиста.
«Он тоже получит письмо. Всем, кто клевещет на меня или лжет обо мне, мы просто отправим письмо, а потом разберёмся с ними в зале суда», — приводит слова Риттенхауса Fadeaway World.
Ранее Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме», показав совместную фотографию с одноклубником Кармело Энтони, разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом и трёхкратным чемпионом НБА в составе «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом.
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