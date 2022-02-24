«Барселона» решила не лететь на матч Евролиги с «Зенитом» в Санкт-Петербург
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Баскетбольный клуб «Барселона» принял решение не лететь в Санкт-Петербург на матч Евролиги с местным «Зенитом», сообщает пресс-служба клуба.
Как сообщает пресс-служба клуба, в четверг, 24 февраля, была проведена встреча между всеми заинтересованными сторонами и принято решение о дальнейшей судьбе поездки в Россию.
После 25 матчей каталонская «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице Евролиги, имея в своём активе 20 побед и пять поражений. Санкт-петербургский «Зенит» занимает пятую позицию — у российского клуба 23 встречи, в которых одержано 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля.
Матч между «Зенитом» и «Барселоной» должен был состояться 25 февраля и начнётся в 20:00 мск.
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