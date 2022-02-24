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Россия обыграла Нидерланды в домашнем матче квалификации ЧМ и единолично возглавила группу

Россия обыграла Нидерланды в домашнем матче квалификации ЧМ и единолично возглавила группу
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Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Нидерландов в матче третьего тура европейской квалификации чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 80:69.

Решающей в матче стала третья десятиминутка. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, однако в третьем игровом отрезке российским баскетболистам удалось совершить рывок в 12 очков, который и предрешил исход встречи. В заключительной четверти голландским баскетболистам так и не удалось отыграться.

Самым результативным игроком встречи в составе российской сборной стал Артём Комолов, набравший 17 очков. В составе сборной Нидерландов 14 очков на свой счёт записал Харлон Клоф.

Сборная Росси одержала третью победу в европейской квалификации чемпионата мира подряд. Нидердланды, напротив, проиграли третью игру кряду.

ЧМ-2023 - Европа (м). Группа H. 3-й тур
24 февраля 2022, четверг. 18:00 МСК
Россия
Окончен
80 : 69
Нидерланды
Россия: Комолов - 17, Емченко - 14, Ильницкий - 8, Торопов - 8, Астапкович - 7, Герасимов - 7, Ивлев - 6, Стребков - 6, Ганькевич - 4, Квитковских - 3, Коновалов, Тихоненко
Нидерланды: Клоф - 14, ван дер Марс - 14, Франке - 9, де Йонг - 9, Херрази - 6, Верверс - 5, Схафтенар - 5, ван дер Вюрст - 4, Схафтенар - 2, Хамминк - 1, Хармс, ван Бре
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