Россия обыграла Нидерланды в домашнем матче квалификации ЧМ и единолично возглавила группу

Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Нидерландов в матче третьего тура европейской квалификации чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 80:69.



Решающей в матче стала третья десятиминутка. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, однако в третьем игровом отрезке российским баскетболистам удалось совершить рывок в 12 очков, который и предрешил исход встречи. В заключительной четверти голландским баскетболистам так и не удалось отыграться.



Самым результативным игроком встречи в составе российской сборной стал Артём Комолов, набравший 17 очков. В составе сборной Нидерландов 14 очков на свой счёт записал Харлон Клоф.



Сборная Росси одержала третью победу в европейской квалификации чемпионата мира подряд. Нидердланды, напротив, проиграли третью игру кряду.