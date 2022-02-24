Россия обыграла Нидерланды в домашнем матче квалификации ЧМ и единолично возглавила группу

Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Нидерландов в матче третьего тура европейской квалификации чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 80:69.
Решающей в матче стала третья десятиминутка. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, однако в третьем игровом отрезке российским баскетболистам удалось совершить рывок в 12 очков, который и предрешил исход встречи. В заключительной четверти голландским баскетболистам так и не удалось отыграться.
Самым результативным игроком встречи в составе российской сборной стал Артём Комолов, набравший 17 очков. В составе сборной Нидерландов 14 очков на свой счёт записал Харлон Клоф.
Сборная Росси одержала третью победу в европейской квалификации чемпионата мира подряд. Нидердланды, напротив, проиграли третью игру кряду.
- 24 февраля 2022
-
19:49
-
19:34
-
19:16
-
18:51
-
17:11
-
16:50
-
15:10
-
14:31
-
14:07
-
13:07
-
12:25
-
11:11
-
10:15
-
09:17
-
00:26
- 23 февраля 2022
-
23:39
-
22:44
-
21:58
-
20:51
-
19:45
-
18:29
-
17:32
-
16:58
-
16:23
-
15:34
-
14:36
-
13:43
-
12:53
-
11:53
-
10:55
-
10:50
-
10:39
-
10:30
-
10:01
-
09:18