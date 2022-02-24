Сборная Нидерландов не пришла на пресс-конференцию после матча с Россией

Сборная Нидерландов отказалась от участия в пресс-конференции после матча третьего тура европейской квалификации чемпионата мира со сборной России, сообщает «РИА Новости Спорт».



Напомним, встреча завершилась со счётом 80:69 в пользу российской команды.

Вероятно, причиной отказа от участия в пресс-конференции стало начало специальной военной операции на Украине, о которой объявил президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля.

Следующий матч сборная России должна провести на выезде с командой Нидерландов. Встреча должна состояться 27 февраля, однако её проведение в данный момент находится под большим вопросом.

Ранее Евролига отменила сразу несколько матчей регулярного чемпионата в связи с ситуацией на Украине, а баскетбольный клуб «Калев» объявил о выходе из Единой лиги ВТБ.