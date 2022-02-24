Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Нидерландов не пришла на пресс-конференцию после матча с Россией

Сборная Нидерландов не пришла на пресс-конференцию после матча с Россией
Комментарии

Сборная Нидерландов отказалась от участия в пресс-конференции после матча третьего тура европейской квалификации чемпионата мира со сборной России, сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, встреча завершилась со счётом 80:69 в пользу российской команды.

Вероятно, причиной отказа от участия в пресс-конференции стало начало специальной военной операции на Украине, о которой объявил президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля.

Следующий матч сборная России должна провести на выезде с командой Нидерландов. Встреча должна состояться 27 февраля, однако её проведение в данный момент находится под большим вопросом.

Ранее Евролига отменила сразу несколько матчей регулярного чемпионата в связи с ситуацией на Украине, а баскетбольный клуб «Калев» объявил о выходе из Единой лиги ВТБ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022