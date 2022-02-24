Матч квалификации чемпионата мира между Беларусью и Великобританией перенесён

Матч третьего тура европейской квалификации чемпионата мира 2023 года между сборными Великобритании и Беларуси будет перенесён на неопределённый срок, сообщает пресс-служба ФИБА. Организация обосновала это решение тяжёлой ситуацией в регионе.



Напомним, сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.



Ранее ФИБА перенесла встречу сборных Украины и Испании, которая была запланирована на 27 февраля, на неопределённый срок.



Напомним, сегодня, 24 февраля, сборная России одержала победу над командой Нидерландов со счётом 80:69 в матче квалификации чемпионата мира 2023 года. После встречи голландская сборная отказалась от участия в пресс-конференции в связи с событиями на Украине.

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