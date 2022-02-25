«Реал» проиграл худшей команде Евролиги с разницей «-21», «Анадолу Эфес» выиграл «+32»
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Вчера, 24 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги. «Анадолу Эфес» на домашней площадке принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 109:77 в пользу турецкой команды.
Один из лидеров соревнований, мадридский «Реал», на выезде встречался с «Жальгирисом». Матч получился нерезультативным и завершился со счётом 68:47 в пользу литовской команды.
В третьем матче игрового дня «Олимпиакос» принимал «Милан». Противостояние прошло на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилось победой греческого клуба — 67:58.
В четвёртом матче АСВЕЛ встречался с «Альбой». Победу со счётом 82:80 праздновали баскетболисты гостевой команды.
Все матчи российских клубов в 27-м туре Евролиги, напомним, были перенесены.
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
24 февраля 2022, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
109 : 77
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес: Мицич - 20, Морман - 17, Ларкин - 16, Бьёбуа - 13, Андерсон - 11, Брайант - 8, Данстон - 8, Пляйсс - 7, Синглтон - 5, Петрушев - 2, Симон - 2, Гази
Маккаби Тель-Авив: Жижич - 17, Уилбекин - 17, ДиБартоломео - 10, Нанналли - 7, Деррик Уильямс - 6, Рейнольдс - 6, Томас - 5, Зив - 4, Блайзер - 3, Калояро - 2, Брандвейн, Коэн
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
24 февраля 2022, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
68 : 47
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Жальгирис: Улановас - 15, Лекавичюс - 10, Ловернь - 10, Небо - 10, Кавано - 7, Стрелниекс - 6, Гиффей - 4, Янкунас - 4, Милакнис - 2, Блажевич, Лукошюнас, Уэбстер
Реал Мадрид: Тавареш - 12, Пуарье - 10, Томпкинс - 7, Льюль - 6, Дек - 4, Абальде - 3, Ябуселе - 3, Ханга - 2, Нуньес, Рэндольф, Тэйлор, Уильямс-Госс
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
24 февраля 2022, четверг. 22:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
67 : 58
Олимпия Милан
Милан, Италия
Олимпиакос: Везенков - 16, Слукас - 16, Маккиссик - 14, Фалль - 12, Дорси - 6, Уолкап - 2, Ларенцакис - 1, Жан-Шарль, Мартин, Папаниколау, Принтезис, Эйси
Олимпия Милан: Холл - 15, Мелли - 9, Дилэйни - 8, Митоглу - 8, Хайнс - 7, Датоме - 5, Бентил - 2, Грант - 2, Родригес - 2, Дэниелс, Риччи, Тарчевски
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
24 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
80 : 82
Альба
Берлин, Германия
АСВЕЛ: Джонс - 22, Лякомб - 18, Найт - 11, Стразель - 7, Дьо - 6, Вембаньяма - 5, Фалл - 4, Ховард - 4, Гист - 3, Адетокунбо, Кауди, Осетковски
Альба: Смит - 16, Маттиссек - 13, Ло - 12, Тиман - 10, Сикма - 8, Ламмерс - 6, Блатт - 5, Да Силва - 4, Делов - 3, Шнайдер - 3, Кумадже - 2
Новость по темеВсе матчи российских клубов в 27-м туре Евролиги перенесены
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