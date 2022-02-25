«Реал» проиграл худшей команде Евролиги с разницей «-21», «Анадолу Эфес» выиграл «+32»

Вчера, 24 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги. «Анадолу Эфес» на домашней площадке принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 109:77 в пользу турецкой команды.



Один из лидеров соревнований, мадридский «Реал», на выезде встречался с «Жальгирисом». Матч получился нерезультативным и завершился со счётом 68:47 в пользу литовской команды.



В третьем матче игрового дня «Олимпиакос» принимал «Милан». Противостояние прошло на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилось победой греческого клуба — 67:58.



В четвёртом матче АСВЕЛ встречался с «Альбой». Победу со счётом 82:80 праздновали баскетболисты гостевой команды.



Все матчи российских клубов в 27-м туре Евролиги, напомним, были перенесены.

Новость по теме Все матчи российских клубов в 27-м туре Евролиги перенесены