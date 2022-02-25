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АСВЕЛ не поедет в Россию на матчи Евролиги с «Зенитом» и УНИКСом

АСВЕЛ не поедет в Россию на матчи Евролиги с «Зенитом» и УНИКСом
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Французский клуб АСВЕЛ принял решение не приезжать в Россию для участия в матчах с «Зенитом» и УНИКСом в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Об этом рассказал владелец клуба Тони Паркер.

«На следующей неделе мы не поедем в Россию. Я уже сообщил об этом своим игрокам и персоналу. Это выходит за рамки спорта. Мы не можем мириться с ситуацией, которая полностью противоречит нашим ценностям. Приезд нашей команды в Россию исключён», — цитирует Паркера пресс-служба АСВЕЛа.

Матч АСВЕЛа с «Зенитом» запланирован на 1 марта, с УНИКСом — на 3 марта. Вчера, 24 февраля, стало известно, что все матчи российских клубов в 27-м туре Евролиги были перенесены. Причина — специальная военная операция на Украине.

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