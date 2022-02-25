«Анадолу Эфес» установил рекорд Евролиги

Турецкий «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (109:77) установил новый рекорд соревнований по количеству трёхочковых попаданий в одном матче. Об этом сообщается на официальной странице Евролиги в «Твиттере».
Баскетболисты «Эфеса» реализовали 22 точных броска из-за трёхочковой дуги, что равно 64,7%. Прошлый рекорд (21) принадлежал «Будучности» из Черногории. Он держался с 2018 года.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Отметим, что 5 трёхочковых бросков реализовал форвард Адриен Морман, по 4 точных попадания в активе разыгрывающих Шейна Ларкина и Василие Мицича.
Ранее стало известно, что АСВЕЛ принял решение не приезжать в Россию для участия в матчах с «Зенитом» и УНИКСом в рамках регулярного чемпионата Евролиги.
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