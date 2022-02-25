Единая лига ВТБ прокомментировала снятие «Калева» с турнира

Вчера, 24 февраля, таллинский клуб «Калев» покинул ряды участников Единой лиги ВТБ. Сегодня на официальной странице турнира в «Инстаграме» появился комментарий относительно решения эстонской команды.
«Эстонский «Калев» выходит из состава участников Единой Лиги ВТБ. 24 февраля Единая лига ВТБ получила официальное письмо-заявление от эстонского «Калева» о том, что клуб принял решение выйти из состава участников чемпионата.
«Калев», наряду с ЦСКА и УНИКСом, является клубом, который принимал участие во всех сезонах лиги, начиная с чемпионата-2009/2010. В сезоне-2018/2019 команда из Таллина вышла в плей-офф и заняла наивысшее для себя 7-е итоговое место по итогам чемпионата.
Единая Лига ВТБ сожалеет, что в очередной раз политика вмешалась в спорт. В 2014 году по этой же причине чемпионат покинули сильные литовские клубы. В ближайшее время директорат Единой Лиги ВТБ примет решение по текущему турнирному положению команд», — говорится в сообщении Единой лиги ВТБ.
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