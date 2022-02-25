Евролига намерена перенести из Берлина «Финал четырёх» этого сезона

«Финал четырёх» нынешнего сезона Евролиги будет перенесён из Берлина в Белград. Об этом сообщает издание Basket News, ссылаясь на свои источники.



Отмечается, что это решение ещё должно быть одобрено всеми командами Евролиги, однако ожидается, что возражений не будет.



Изначально «Финал четырёх» должен был пройти с 27 по 29 мая в столице Германии Берлине. Теперь же, как следует из сообщений источников, мероприятие пройдёт с 20 по 22 мая в сербской столице. В качестве причины переноса называется нестабильная ситуация с коронавирусом и сопряжённые с ним возможные ограничения.

Ранее сообщалось, что Евролига намерена предложить проводить домашние матчи всех российских клубов на нейтральных площадках.