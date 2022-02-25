Евролига отложила матч ЦСКА — «Барселона» на неопределённый срок

Евролига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата между московским ЦСКА и каталонской «Барселоной», сообщает официальный сайт турнира. Встреча должна была пройти 27 февраля в Москве.
Кроме того, Евролига приняла решение о разработке плана о переносе всех игр, запланированных для проведения в России, на нейтральную территорию. При этом выездные игры с участием российских команд пройдут согласно графику.
Напомним, сегодня, 25 февраля, Евролига провела встречу в онлайн-формате с участием всех 18 команд, участвующих в турнире. На ней обсудили формат завершающей стадии нынешнего сезона в контексте событий на Украине.
Вчера Евролига отменила сразу три матча 27-го тура регулярного чемпионата с участием российских команд. Под отмену попали домашняя встреча санкт-петербургского «Зенита», а также выездные матчи московского ЦСКА и казанского УНИКСа.
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