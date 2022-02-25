«Жальгирис» отказывается играть матчи с ЦСКА и «Зенитом» даже на нейтральной территории

Литовский «Жальгирис» ни на каких условиях не хочет играть оставшиеся матчи с ЦСКА и «Зенитом» в баскетбольной Евролиге, сообщает «РИА Новости Спорт».



По информации источника, клуб готов получить технические поражения. В настоящий момент Евролига пытается переубедить «Жальгирис» и организовать проведение игр.



«Жальгирис» должен был сыграть на выезде с ЦСКА и «Зенитом» 25 марта и 8 апреля соответственно. Учитывая последние решения Евролиги, матчи должны пройти на нейтральной площадке.



Напомним, сегодня, 25 февраля, Евролига провела встречу в онлайн-формате с участием всех 18 команд, участвующих в турнире. На ней обсудили формат завершающей стадии нынешнего сезона в контексте событий на Украине.



Было принято решение о разработке плана по переносу всех игр, запланированных для проведения в России, на нейтральную территорию. При этом выездные матчи с участием российских команд должны пройти согласно графику.