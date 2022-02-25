Ватутин: мне так и не удалось понять, на основании чего конкретно Россию лишают баскетбола

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о решении баскетбольной Евролиги перенести матчи российских клубов на нейтральную территорию.
«Ситуация очень сложная, и решения, которое устроило бы всех, не существует, понятно, что общий приоритет клубов и лиги — доиграть сезон. К сожалению, по ходу совещания у меня сложилось впечатление, что итоговое решение о переносе матчей российских команд на нейтральное поле принято заранее, и мне так и не удалось понять, на основании чего конкретно Россию лишают баскетбола. На сегодня нет никаких рекомендаций от правительств стран Европы или Евросоюза воздержаться от поездок в Россию, при этом стоит признать, что развитие событий предсказать невозможно.
Сегодня я увидел крайне серьезную обеспокоенность за свою безопасность в России у коллег из других клубов. К сожалению, ни мы, ни „Зенит“, ни УНИКС не можем дать 100-процентные гарантии в этом вопросе, это просто вне нашей компетенции. Безусловно, на нейтральных площадках команды из России будут поставлены в заведомо невыгодное положение, лишены своих болельщиков, обречены на дополнительные расходы, не смогут в полном объеме выполнять обязательства перед спонсорами. В какой стране или странах, в каком формате пройдут игры, будет ясно на следующей неделе, консультации продолжаются», — цитирует Ватутина ТАСС.
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