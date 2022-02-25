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В «Жальгирисе» прокомментировали бойкот матчей с российскими клубами

В «Жальгирисе» прокомментировали бойкот матчей с российскими клубами
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Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас сообщил, что клуб будет бойкотировать матчи против российских команд — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа.

«Как мы и говорили вчера, наши ценности не меняются. Мы не хотим играть с клубами их страны, которая использует военную агрессию. Эту позицию мы предложили Евролиге и её клубам. Однако лига предпочла гладкое завершение сезона. Мы не хотим играть эти матчи и согласны на минимальные санкции — поражения со счётом 0:20. Обсудим это с лигой и клубами, но не можем согласиться с тем, что лига будет щтрафовать нас финансово или пытаться дисквалифицировать.

Мы не хотим отнимать Евролигу у нашей команды, наших болельщиков и Литвы, поэтому мы не разбрасываемся ультиматумами и продолжим переговоры с лигой и клубами, чтобы найти единое решение», — цитирует Мотеюнаса официальный сайт клуба.

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