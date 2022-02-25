«Голден Стэйт» отправил Уайзмена в G-лигу

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен был отправлен в G-лигу, сообщает инсайдер Марк Джей Пирс в своём «твиттере». Как сообщает источник, 20-летний бигмен продолжает набирать форму после длительного отсутствия из-за разрыва мениска. Уайзмен не играл с апреля прошлого года.



Ожидалось, что Уайзмен может вернуться на паркет в начале сезона, однако в середине декабря ему потребовалась ещё одна операция.



Уайзмен был выбран под вторым пиком драфта НБА 2020 года. Центровой отыграл 39 матчей (27 в старте), набирая 11,5 очка, 5,8 подбора и 0,9 блок-шота за 21,5 минуты. Уайзмен реализовал 51,9% бросков с игры и 62,8% штрафных в первом сезоне в НБА.

Ранее в «Голден Стэйт Уорриорз» отказались обменивать центрового Джеймса Уайзмена, несмотря на предложения со стороны других клубов.