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Трипл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» победить «Вашингтон» в результативном матче

Трипл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» победить «Вашингтон» в результативном матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Вашингтоне (США), в котором на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Победу в нём одержал «Сан-Антонио» в овертайме со счётом 157:153.

Значительный вклад в успех гостей внёс Деджонте Мюррей – 31 очко, 11 подборов и 14 передач. У «Вашингтона» выделился Кайл Кузма, на его счету 36 очков.

В параллельном матче в Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 119:111.

Самым результативным игроком у «Орландо» стал Чума Океке, набравший 26 очков. Также стоит отметить Уэнделла Картера, у которого дабл-дабл (24 очка и 12 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джелен Грин, у него 23 очка. Кристиан Вуд же заработал дабл-дабл (21 очко и 11 подборов).

Также «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Торонто Рэпторс» (125:93) – дабл-дабл у Монтрезла Харрелла (20 очков и 10 подборов), «Индиана Пэйсерс» уступила «Оклахоме-Сити Тандер» в овертайме (125:129).

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 129
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Хилд - 29, Джексон - 17, Смит - 16, Брогдон - 15, Stephenson - 14, Халибёртон - 14, Бриссетт - 10, Taylor - 7, Вашингтон - 3, Sykes, Битадзе, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Манн - 22, Базли - 14, Маледон - 14, Покушевски - 13, Роби - 10, Waters III - 8, Уиггинс - 8, Sarr - 4, Гидди, Джером, Дорт, Крейчи, Мускала, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
125 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс: Розир - 23, Убре - 23, Харрелл - 20, Болл - 13, Вашингтон - 13, Бриджес - 11, Мартин - 8, Пламли - 8, Тор - 6, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Хэйворд
Торонто Рэпторс: Барнс - 28, Трент-мл. - 12, Ачиува - 9, Буше - 8, Ванвлит - 8, Сиакам - 8, Ватанабэ - 6, Флинн - 5, Янг - 5, Михайлюк - 3, Берч - 1, Ануноби, Бонга, Бэнтон, Джонсон, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 111
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Орландо Мэджик: Океке - 26, Картер - 24, Энтони - 14, Вагнер - 13, Харрис - 12, Хэмптон - 11, Росс - 10, Бамба - 6, Саггс - 3, Айзек, Бол, Браздейкис, Вагнер, Лопес, Скофилд, Фульц
Хьюстон Рокетс: Грин - 23, Вуд - 21, Гордон - 15, Мэтьюз - 13, Тэйт - 13, Шрёдер - 10, Портер - 6, Шенгюн - 6, Мартин - 4, Queen, Гаруба, Кристофер, Нваба, Никс, Уолл, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
153 : 157
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Вашингтон Уизардс: Кузма - 36, Колдуэлл-Поуп - 24, Нето - 22, Гэффорд - 17, Авдия - 14, Кисперт - 12, Смит - 10, Хатимура - 8, Брайант - 6, Гилл - 4, Бил, Кэри, Порзингис, Тодд, Уинстон, Ээи
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 32, Мюррей - 31, Пёлтль - 28, Уокер - 23, Васселл - 12, Макдермотт - 12, Бэйтс-Диоп - 6, Джонс - 6, Коллинс - 4, Саторански - 3, Кейкок, Ландейл, Лэнгфорд, Примо, Ричардсон, Уискэмп
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