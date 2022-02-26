Трипл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» победить «Вашингтон» в результативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Вашингтоне (США), в котором на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Победу в нём одержал «Сан-Антонио» в овертайме со счётом 157:153.



Значительный вклад в успех гостей внёс Деджонте Мюррей – 31 очко, 11 подборов и 14 передач. У «Вашингтона» выделился Кайл Кузма, на его счету 36 очков.



В параллельном матче в Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 119:111.



Самым результативным игроком у «Орландо» стал Чума Океке, набравший 26 очков. Также стоит отметить Уэнделла Картера, у которого дабл-дабл (24 очка и 12 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джелен Грин, у него 23 очка. Кристиан Вуд же заработал дабл-дабл (21 очко и 11 подборов).



Также «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Торонто Рэпторс» (125:93) – дабл-дабл у Монтрезла Харрелла (20 очков и 10 подборов), «Индиана Пэйсерс» уступила «Оклахоме-Сити Тандер» в овертайме (125:129).