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«Филадельфия» обыграла «Миннесоту», у Эмбиида – дабл-дабл

«Филадельфия» обыграла «Миннесоту», у Эмбиида – дабл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Филадельфию Сиксерс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 133:102.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джоэл Эмбиид – 34 очка и 10 подборов. У «Миннесоты» выделился Карл-Энтони Таунс, на его счету 25 очков.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
102 : 133
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 25, Расселл - 21, Эдвардс - 15, Макдэниелс - 10, Принс - 8, Рид - 7, Ноуэлл - 5, Маклафлин - 3, Беверли - 2, Вандербилт - 2, Лейман - 2, Окоги - 2, Бисли, Больмаро, Найт, Райт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 28, Харден - 27, Тибулл - 11, Джо - 8, Грин - 6, Харрис - 6, Коркмаз - 5, Миллсэп - 3, Ньянг - 3, Милтон - 2, Powell, Браун, Бэсси, Коли-Стайн, Рид, Спрингер

В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» провёл игру с «Майами Хит». Победу в этом матче одержали гости со счётом 115:110.

Самым результативным игроком у «Майами» стал Тайлер Хироу, набравший 25 очков. Также стоит отметить Эдриса Адебайо, у которого дабл-дабл (16 очков и 16 подборов). Лучше всех у «Нью-Йорка» выступил Ар Джей Барретт, у него 46 очков.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 115
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Барретт - 46, Фурнье - 13, Бёркс - 12, Рэндл - 11, Реддиш - 8, Куикли - 7, Топпин - 3, Арчидиаконоу, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Робинсон, Роуз, Саманич, Симс, Уокер
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 23, Лоури - 19, Адебайо - 16, Мартин - 8, Такер - 8, Юртсевен - 7, Винсент - 6, Страс - 3, Smart, Гай, Дедмон, Моррис, Оладипо, Робинсон, Хайсмит, Хаслем
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