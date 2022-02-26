«Филадельфия» обыграла «Миннесоту», у Эмбиида – дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Филадельфию Сиксерс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 133:102.



Значительный вклад в успех гостей внёс Джоэл Эмбиид – 34 очка и 10 подборов. У «Миннесоты» выделился Карл-Энтони Таунс, на его счету 25 очков.

В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» провёл игру с «Майами Хит». Победу в этом матче одержали гости со счётом 115:110.



Самым результативным игроком у «Майами» стал Тайлер Хироу, набравший 25 очков. Также стоит отметить Эдриса Адебайо, у которого дабл-дабл (16 очков и 16 подборов). Лучше всех у «Нью-Йорка» выступил Ар Джей Барретт, у него 46 очков.