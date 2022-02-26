«Нью-Орлеан» прервал 8-матчевую победную серию «Финикса». «Даллас» уступил «Юте»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 117:102, вследствие которой хозяева прервали свою 8-матчевую победную серию.
Самый значительный вклад в победу «Пеликанс» внёс защитник Си Джей Макколлум – 32 очка, 6 подборов и 4 передачи. Наиболее результативным в составе «Санз» стал защитник Девин Букер, набравший 30 очков и совершивший 3 подбора и 5 передач.
«Финикс Санз» (49-11) является лидером Западной конференции НБА, а «Нью-Орлеан Пеликанс» (24-36) – занимает 12-е место в турнирной таблице.
В параллельном матче «Юта Джаз» на домашнем паркете переиграла «Даллас Маверикс» (114:109). Наибольшее количество очков в матче – у защитника «Джаз» Донована Митчелла (33 очка, 2 подбора и 5 передач), а защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл из 23 очков, 7 подборов и 11 передач.
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