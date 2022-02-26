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«Нью-Орлеан» прервал 8-матчевую победную серию «Финикса». «Даллас» уступил «Юте»

«Нью-Орлеан» прервал 8-матчевую победную серию «Финикса». «Даллас» уступил «Юте»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 117:102, вследствие которой хозяева прервали свою 8-матчевую победную серию.

Самый значительный вклад в победу «Пеликанс» внёс защитник Си Джей Макколлум – 32 очка, 6 подборов и 4 передачи. Наиболее результативным в составе «Санз» стал защитник Девин Букер, набравший 30 очков и совершивший 3 подбора и 5 передач.

«Финикс Санз» (49-11) является лидером Западной конференции НБА, а «Нью-Орлеан Пеликанс» (24-36) – занимает 12-е место в турнирной таблице.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
102 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Букер - 30, Эйтон - 20, Джонсон - 15, Краудер - 12, Бриджес - 8, Шамет - 8, Уэйнрайт - 3, Крэйг - 2, Макги - 2, Пэйтон - 2, Бийомбо, Камински, Пол, Пэйн, Холидей, Шарич
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 32, Ингрэм - 28, Валанчюнас - 18, Грэм - 11, Снелл - 9, Хэйс - 9, Маршалл - 5, Эрнангомес - 3, Джонс - 2, Альварадо, Кларк, Льюис, Мёрфи, Нэнс, Темпл, Уильямсон

В параллельном матче «Юта Джаз» на домашнем паркете переиграла «Даллас Маверикс» (114:109). Наибольшее количество очков в матче – у защитника «Джаз» Донована Митчелла (33 очка, 2 подбора и 5 передач), а защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл из 23 очков, 7 подборов и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
114 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Митчелл - 33, Богданович - 18, Конли - 15, Гобер - 14, Кларксон - 13, О'Нил - 9, Хаус - 6, Форрест - 4, Уайтсайд - 2, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Пэскелл, Эрнангомес
Даллас Маверикс: Дончич - 23, Пауэлл - 22, Динвидди - 20, Дав. Бертанс - 17, Баллок - 9, Брансон - 8, Финни-Смит - 7, Клебер - 3, Wright, Браун, Бёрк, Грин, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший
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