Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» уйти от поражения от «Клипперс»
Поделиться
В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:102.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 3 передач. Наибольший вклад в победу «Клипперс» внёс защитник Теренс Мэнн, который также сделал дабл-дабл – 19 очков, 10 подборов и 4 передачи.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» (30-31) занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (27-31) – 9-е.
В следующем матче «Лейкерс» примут «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Клипперс» предстоит выездная игра с «Хьюстон Рокетс».
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 21, Уэстбрук - 18, Энтони - 18, Хортон-Такер - 16, Ховард - 14, Монк - 7, Ривз - 6, Ариза - 2, Брэдли, Бэйзмор, Джонс, Джонсон, Джордан, Думбуйа, Дэвис, Нанн, Эллингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Мэнн - 19, Кеннард - 18, Джексон - 17, Коффи - 14, Хартенштайн - 11, Ковингтон - 10, Моррис - 10, Зубац - 6, Батюм, Бостон, Джордж, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
Комментарии
- 26 февраля 2022
-
08:51
-
07:28
-
07:02
-
06:21
-
00:37
- 25 февраля 2022
-
23:51
-
22:09
-
22:01
-
20:57
-
19:53
-
18:03
-
17:31
-
17:11
-
16:47
-
15:46
-
14:44
-
14:08
-
13:04
-
12:56
-
12:14
-
12:04
-
11:10
-
10:24
-
09:37
-
09:27
-
08:52
-
06:50
- 24 февраля 2022
-
22:35
-
21:35
-
21:09
-
19:49
-
19:34
-
19:16
-
18:51
-
17:11
Партнерский контент