Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» уйти от поражения от «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:102.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 3 передач. Наибольший вклад в победу «Клипперс» внёс защитник Теренс Мэнн, который также сделал дабл-дабл – 19 очков, 10 подборов и 4 передачи.

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» (30-31) занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (27-31) – 9-е.

В следующем матче «Лейкерс» примут «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Клипперс» предстоит выездная игра с «Хьюстон Рокетс».