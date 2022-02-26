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Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» уйти от поражения от «Клипперс»

Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» уйти от поражения от «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:102.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 3 передач. Наибольший вклад в победу «Клипперс» внёс защитник Теренс Мэнн, который также сделал дабл-дабл – 19 очков, 10 подборов и 4 передачи.

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» (30-31) занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (27-31) – 9-е.

В следующем матче «Лейкерс» примут «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Клипперс» предстоит выездная игра с «Хьюстон Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 21, Уэстбрук - 18, Энтони - 18, Хортон-Такер - 16, Ховард - 14, Монк - 7, Ривз - 6, Ариза - 2, Брэдли, Бэйзмор, Джонс, Джонсон, Джордан, Думбуйа, Дэвис, Нанн, Эллингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Мэнн - 19, Кеннард - 18, Джексон - 17, Коффи - 14, Хартенштайн - 11, Ковингтон - 10, Моррис - 10, Зубац - 6, Батюм, Бостон, Джордж, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
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