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Президент Сербии выразил готовность принять матчи российских клубов

Президент Сербии выразил готовность принять матчи российских клубов
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Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность предоставить возможность российским командам проводить домашние матчи на сербской территории. Это может быть сделано в том случае, если иностранные соперники откажутся приезжать в Россию из-за ситуации вокруг Украины.

«Получил информацию о том, что есть инициатива… чтобы российские клубы играли на территории Сербии домашние матчи. Так как сейчас часть клубов из отдельных стран не желает ехать в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар… Есть, видимо, инициатива УЕФА, ФИБА… если все согласны с этим, мы для всех будем хорошей принимающей стороной, если так поможем решению проблемы», — приводит слова Вучича «РИА Новости Спорт».

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