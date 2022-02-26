Чарльз Оукли назвал звёздного игрока, который в его время не попадал бы в стартовый состав

Бывший баскетболист Чарльз Оукли выразил мнение, что форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не являлся бы игроком стартовой пятёрки в его время.



«Он делает своё дело. Сначала я был настроен скептически, потому что у него не всё получалось. Но после того, что было сделано им в прошлом году, он покорил меня.



Однако в мои времена он не был бы такой силой. Ему приходилось бы очень стараться. Он бы уже не смог исполнять евростепы. Я рад за него, но в былые времена Яннис выходил бы со скамейки запасных», — сказал Оукли (видеозапись доступна на странице NBA Central в «Твиттере»).



Яннис – двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации. В прошлом сезоне стал чемпионом лиги. Адетокунбо стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.

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