В НБА оштрафовали лидера «Майами Хит»
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Национальная баскетбольная ассоциации оштрафовала атакующего защитника «Майами Хит» Джимми Батлера. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Звёздный игрок был оштрафован на $ 25 000 из-за то, что отказался общаться со СМИ после Матча звёзд НБА.
В нынешнем сезоне НБА Батлер принял участие в 41 матче, в которых в среднем набирал 21,8 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 5,9 результативной передачи.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Хит» обыграл команду «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась со счётом 115:110.
Матч звёзд НБА состоялся 20 февраля в Кливленде. Команда лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса со счётом 163:160 обыграла коллектив форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
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