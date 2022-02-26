Гомельский оценил переход Пангоса в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о подписании контракта ЦСКА с канадским разыгрывающим Кевином Пангосом.



«Отличное приобретение ЦСКА. Я много раз повторял одну и ту же фразу в отношении тех игроков, которые предполагали продолжение своей карьеры в НБА: «Нельзя отнимать у человека мечту». Кевин Пангос мечтал попробовать свои силы в НБА. К сожалению, не вышло. Тут нет его вины. Скорее, можно посочувствовать.



Остаётся добавить, что Пангос является очень сильным разыгрывающим. Для продолжения карьеры он возвращается в Европу. Он и его агент выбрали ЦСКА. Я приветствую эту решение. И мечтаю поскорее увидеть своими глазами, как изменился его стиль игры», — написал Гомельский на своём официальной сайте.