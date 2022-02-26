Найден отец игрока НБА, пропавший без вести две недели назад

Отец центрового «Нью-Йорк Никс» Митчелла Робинсона, пропавщий без вести 11 февраля, нашёлся. Об этом сообщает Pensacola News Journal. По сведениям источника, с ним всё в порядке.



Сообщается, что отец игрока «Никс» был обнаружен полицейским Клейтона (штат Миссури). Он был найден во время обычного патрулирования. Когда сотрудники полиции проверили его имя в системе, то оказалось, что он числится в базе пропавших. Отмечается, что его отпустили, сделав устное предупреждение.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Робинсон в 54 матчах набирал в среднем 8,3 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал 0,4 результативные передачи. В прошлом сезоне НБА игрок получил перелом ноги прямо во время матча.

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