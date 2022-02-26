Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Найден отец игрока НБА, пропавший без вести две недели назад

Найден отец игрока НБА, пропавший без вести две недели назад
Комментарии

Отец центрового «Нью-Йорк Никс» Митчелла Робинсона, пропавщий без вести 11 февраля, нашёлся. Об этом сообщает Pensacola News Journal. По сведениям источника, с ним всё в порядке.

Сообщается, что отец игрока «Никс» был обнаружен полицейским Клейтона (штат Миссури). Он был найден во время обычного патрулирования. Когда сотрудники полиции проверили его имя в системе, то оказалось, что он числится в базе пропавших. Отмечается, что его отпустили, сделав устное предупреждение.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Робинсон в 54 матчах набирал в среднем 8,3 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал 0,4 результативные передачи. В прошлом сезоне НБА игрок получил перелом ноги прямо во время матча.

Новость по теме
Отец игрока НБА пропал без вести и почти две недели не выходит на связь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022