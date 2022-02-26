Торнике Шенгелия в одностороннем порядке разорвал контракт с ЦСКА

Тяжёлый форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия принял решение прекратить сотрудничество с московским ЦСКА. Игрок разорвал соглашение с армейцами в одностороннем порядке из-за ситуации вокруг Украины. Об этом грузинскому изданию Commersant.ge рассказал сам Шенгелия.

По словам баскетболиста, он намерен отправиться Испанию, где в настоящее время находится его семья.

Шенгелия – капитан сборной Грузии. До перехода в ЦСКА прошлым летом он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании — 2020 впервые за 10 лет. До «Басконии» Шенгелия выступал за «Бруклин» и «Чикаго» в НБА. В общей сложности провёл более 40 матчей за несколько сезонов.

В нынешнем сезоне Торнике принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 2,6 передачи.