Американский разыгрывающий Шабазз Напьер покинул «Зенит»

Американский разыгрывающий Шабазз Напьер принял решение покинуть расположение «Зенита» и вылетел в США. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на свой источник.
Решение Напьера покинуть российский клуб не связано с политическими причинами. В источнике отмечается, что он бы улетел в любом случае. Шабазз не был доволен тем, как проходит его восстановление после травмы, вследствие чего и принял решение покинуть команду. Свой отъезд американский разыгрывающий не обсуждал, а просто поставил команду перед фактом.
Напьер начинал играть в баскетбол в школе Charlestown High. Затем он перешёл в Университет Коннектикута, выиграл чемпионат NCAA, привлекался к студенческой сборной США для участия во Всемирной Универсиаде в Казани. В «Зенит» перешёл летом прошлого года.
- 26 февраля 2022
-
16:37
-
15:43
-
14:36
-
14:18
-
13:18
-
12:11
-
10:59
-
10:12
-
09:36
-
08:51
-
07:28
-
07:02
-
06:21
-
00:37
- 25 февраля 2022
-
23:51
-
22:09
-
22:01
-
20:57
-
19:53
-
18:03
-
17:31
-
17:11
-
16:47
-
15:46
-
14:44
-
14:08
-
13:04
-
12:56
-
12:14
-
12:04
-
11:10
-
10:24
-
09:37
-
09:27
-
08:52