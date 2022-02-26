Американский разыгрывающий Шабазз Напьер покинул «Зенит»

Американский разыгрывающий Шабазз Напьер принял решение покинуть расположение «Зенита» и вылетел в США. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на свой источник.



Решение Напьера покинуть российский клуб не связано с политическими причинами. В источнике отмечается, что он бы улетел в любом случае. Шабазз не был доволен тем, как проходит его восстановление после травмы, вследствие чего и принял решение покинуть команду. Свой отъезд американский разыгрывающий не обсуждал, а просто поставил команду перед фактом.

Напьер начинал играть в баскетбол в школе Charlestown High. Затем он перешёл в Университет Коннектикута, выиграл чемпионат NCAA, привлекался к студенческой сборной США для участия во Всемирной Универсиаде в Казани. В «Зенит» перешёл летом прошлого года.