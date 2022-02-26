«Жальгирис» запросил поддержку Сейма Литвы в связи с отказом играть с российскими клубами

Руководство литовского «Жальгириса» в лице совладельца Арвидаса Сабониса и генерального менеджера Паулюса Мотеюнаса обратилось за помощью к Сейму Литвы, сообщает Metaratings.
Напомним, ранее стало известно, что «Жальгирис» призвал клубы бойкотировать оставшиеся матчи с российскими командами, однако не получил поддержку со стороны других клубов лиги. Вскоре стало известно, что клуб принял твёрдое решение бойкотировать встречи с ЦСКА и «Зенитом».
При этом руководство Евролиги считает недопустимым игнорировать матчи с российскими клубами. Из-за этого литовскому клубу грозят санкции со стороны организаторов турнира. При этом в «Жальгирисе» отметили, что они готовы получить технические поражения (0:20) в оставшихся встречах с российскими клубами.
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