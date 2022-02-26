Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Жальгирис» запросил поддержку Сейма Литвы в связи с отказом играть с российскими клубами

«Жальгирис» запросил поддержку Сейма Литвы в связи с отказом играть с российскими клубами
Комментарии

Руководство литовского «Жальгириса» в лице совладельца Арвидаса Сабониса и генерального менеджера Паулюса Мотеюнаса обратилось за помощью к Сейму Литвы, сообщает Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что «Жальгирис» призвал клубы бойкотировать оставшиеся матчи с российскими командами, однако не получил поддержку со стороны других клубов лиги. Вскоре стало известно, что клуб принял твёрдое решение бойкотировать встречи с ЦСКА и «Зенитом».

При этом руководство Евролиги считает недопустимым игнорировать матчи с российскими клубами. Из-за этого литовскому клубу грозят санкции со стороны организаторов турнира. При этом в «Жальгирисе» отметили, что они готовы получить технические поражения (0:20) в оставшихся встречах с российскими клубами.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022