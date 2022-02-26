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Гэри Пэйтон назвал игрока, против которого было сложнее всего защищаться. Это не Джордан

Гэри Пэйтон назвал игрока, против которого было сложнее всего защищаться. Это не Джордан
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Известный баскетболист Гэри Пэйтон признался, что ему было сложнее всего защищаться против Джона Стоктона, а не Майкла Джордана.

«Против Джона Стоктона было сложнее защищаться, чем против Майкла Джордана. Я должен был работать с ним по всему периметру площадки. Нужно было думать о том, как проходить заслоны, какие будут передачи. Он пытался перехватить мяч в ответ, всегда двигался, собирал на мне фолы. Он делал много всего. Я был вынужден всегда фокусировать своё внимание на нём», — рассказал Пэйтон в интервью VladTV.

Джон Стоктон — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США (1992 и 1996 годов). Всю карьеру провёл, выступая за «Юту».

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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