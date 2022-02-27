Джа Морант установил рекорд, прежде не покорявшийся ни одному игроку «Мемфис Гриззлиз»

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант установил рекорд команды по результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает ESPN US. Это стало возможным благодаря встрече «Мемфиса» с «Чикаго Буллз», состоявшейся сегодня, 27 февраля. Морант в этом матче набрал 46 очков, чего никакому баскетболисту в отдельно взятой встрече регулярного чемпионата в истории «Гриззлиз» не удавалось.



Ранее рекорд установил Майк Миллер, когда в 2007 году набрал 45 очков. Примечательно, что Морант уже установил рекорд «Мемфиса» по количеству очков в матчах плей-офф, когда в прошлом году набрал 47 очков в матче с «Ютой Джаз».



Стоит отдельно отметить Стивена Адамса в матче с «Чикаго» — дабл-дабл (12 очков и 21 подбор). У «Буллз» лучшую результативность продемонстрировал Демар Дерозан, на счету которого 31 очко.