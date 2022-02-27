Яннис Адетокунбо: никому до нас нет просто никакого дела!

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выразил разочарование тем фактом, что его команде уделяется не так много внимания в медийном пространстве.



«Никому до нас нет просто никакого дела! Мы играем в Милуоки. Это маленькая команда с точки зрения рынка, и нам уделяют не так много внимания. Мы же, с нашей стороны, просто выходим и делаем свою работу. Каждый из нас нацелен на победу, мы заботимся о наших семьях. Мы хотим получать удовольствие от игры, чего бы это нам ни стоило», — сказал Адетокунбо в интервью на канале NBA on ESPN в YouTube.



В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Бакс» встречались с «Бруклин Нетс». Встреча получилась не только результативной, но и упорной: победу в итоге со счётом 126:123 праздновали баскетболисты «Бруклина».

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