Источник: литовец Миндаугас Кузминскас покинул «Зенит»

Форвард «Зенита» Миндаугас Кузминскас принял решение покинуть команду и вернуться на родину, в Литву. Об этом в своём «фейсбуке» со ссылкой на брата Миндаугаса, Саулюса, рассказал журналист Римвидас Валатка.



В качестве причины такого решения 32-летнего баскетболиста называется нынешняя ситуация вокруг Украины.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги Миндаугас принял участие в 21 матче, за это время в среднем забивая 5,2 очка, совершая 2 подбора и отдавая 0,3 передачи.



Кузминскас подписал контракт с «Зенитом» летом прошлого года. В качестве его достижений можно выделить следующее: участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2020, 2021), чемпион Италии (2018), обладатель Суперкубка Италии (2018), участник Матча всех звёзд чемпионата Литвы (2010–2013), самый ценный игрок Матча всех звёзд чемпионата Литвы (2010), обладатель Кубка Литвы (2011), победитель Балтийской баскетбольной лиги (2011), чемпион Литвы (2012, 2013), самый ценный игрок финала чемпионата Литвы (2013).