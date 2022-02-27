3 литовских игрока и главный тренер сборной прекратили работу в России

Три игрока из Литвы приняли решение прекратить выступление за российские клубы. Об этом сообщает издание Basket News.



По сведениям источника, речь идёт об атакующем защитнике ЦСКА Марюсе Григонисе, форварде «Зенита» Миндаугасе Кузминскасе, ещё одном игроке клуба из Санкт-Петербурга, центровом Артурасе Гудайтисе, а также о главном тренере «Пармы» и наставнике национальной команды Литвы Казисе Максвитисе.

Отмечается, что недавно игроки обсуждали разные возможности и способы расторжения или приостановки своих контрактов с агентами, Ассоциацией игроков Евролиги (ELPA), самой Евролигой и ФИБА. По сведениям источника, они не намерены дожидаться окончательных решений и полны решимости покинуть Россию.