Источник: Габриэль Лундберг покинул ЦСКА и уехал в Данию

Защитник ЦСКА Габриэль Лундберг принял решение уехать вместе с семьёй в Данию в целях безопасности. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».



По сведениям источника, в настоящее время об уходе игрока из московского клуба речи не идёт.

Лундберг перешёл в ЦСКА в феврале прошлого года. В составе армейцев Габриэль в матчах Евролиги минувшего сезона набирал в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи за 20,1 минуты на площадке, реализуя 43,6% трёхочковых бросков.

В нынешнем розыгрыше Евролиги Габриэль принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 9,5 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 1,8 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что сразу три литовских баскетболиста и наставник «Пармы» также приняли решение покинуть Россию.