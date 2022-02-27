Источник: Габриэль Лундберг покинул ЦСКА и уехал в Данию
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Защитник ЦСКА Габриэль Лундберг принял решение уехать вместе с семьёй в Данию в целях безопасности. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».
По сведениям источника, в настоящее время об уходе игрока из московского клуба речи не идёт.
Лундберг перешёл в ЦСКА в феврале прошлого года. В составе армейцев Габриэль в матчах Евролиги минувшего сезона набирал в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи за 20,1 минуты на площадке, реализуя 43,6% трёхочковых бросков.
В нынешнем розыгрыше Евролиги Габриэль принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 9,5 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 1,8 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что сразу три литовских баскетболиста и наставник «Пармы» также приняли решение покинуть Россию.
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