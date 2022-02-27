Стало известно, сколько ещё пропустит Энтони Дэвис из-за травмы

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере» сообщил о том, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит ещё 4-5 недель из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Напомним, Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (106:101). Звёздный баскетболист приземлился на ногу центрового «Джаз» Руди Гобера и смог покинуть площадку только при помощи поддержки.

К моменту ухода Дэвиса с площадки он успел записать на свой счёт 17 очков при реализации 7 из 9 с игры. Самым результативным игроком встречи в составе «озёрников» стал Леброн Джеймс с 33 очками, 8 подборами и 6 передачами.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 37 матчах, в которых он в среднем набирал 23,1 очка, 9,7 подбора и 2,9 передачи за игру.