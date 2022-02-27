Бэйлесс составил список 10 величайших игроков. В нём только 1 действующий баскетболист
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Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс составил список 10 лучших игроков за всю историю лиги. Из всех действующих баскетболистов в список вошёл только лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Список выглядит следующим образом:
1. Майкл Джордан
2. Мэджик Джонсон
3. Шакил О'Нил
4. Карим Абдул-Джаббар
5. Тим Данкан
6. Билл Расселл
7. Коби Брайант
8. Ларри Бёрд
9. Леброн Джеймс
10. Уилт Чемберлен
Ранее Джеймс призвал болельщиков калифорнийского клуба не следить за сообщениями эксперта и инсайдера The Athletic Билла Орама.
Последний матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» провёл с ещё одним калифорнийским клубом — «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 105:102 в пользу «Клипперс».
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