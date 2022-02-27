Бэйлесс составил список 10 величайших игроков. В нём только 1 действующий баскетболист

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс составил список 10 лучших игроков за всю историю лиги. Из всех действующих баскетболистов в список вошёл только лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Список выглядит следующим образом:

1. Майкл Джордан

2. Мэджик Джонсон

3. Шакил О'Нил

4. Карим Абдул-Джаббар

5. Тим Данкан

6. Билл Расселл

7. Коби Брайант

8. Ларри Бёрд

9. Леброн Джеймс

10. Уилт Чемберлен

Ранее Джеймс призвал болельщиков калифорнийского клуба не следить за сообщениями эксперта и инсайдера The Athletic Билла Орама.

Последний матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» провёл с ещё одним калифорнийским клубом — «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 105:102 в пользу «Клипперс».