Глава МИД Испании: мы предложим исключить российские команды из европейских соревнований

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес рассказал о том, что его страна предложит Евросоюзу исключить российские спортивные клубы из соревнований. Это связано с тем, что на Украине в настоящее время проводится специальная операция по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Наша главная цель — отключить Россию от экономики XXI века, чтобы Владимир Путин не смог финансировать эту войну. Мы также предложим другие меры, такие как исключение российских команд из европейских соревнований», — приводит слова Альбареса Antena 3.
Таким образом, футбольный «Спартак» могут исключить из розыгрыша Лиги Европы, а баскетбольные ЦСКА, УНИКС и «Зенит» – из Евролиги.
Напомним, в отношении России и российского спорта после начала спецоперации были введены жёсткие санкции. На территории России не будут проходить спортивные соревнования.
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