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«Даллас» обыграл «Голден Стэйт» благодаря дабл-даблу Луки Дончича

«Даллас» обыграл «Голден Стэйт» благодаря дабл-даблу Луки Дончича
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На стадионе «Чейз-Центр» в Сан-Франциско (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 107:101.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2022, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Уиггинс - 18, Пэйтон II - 13, Куминга - 9, Луни - 8, Портер - 7, Бьелица - 5, Ли - 5, Муди - 5, Пул - 4, Грин, Игуодала, Кьоцца, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Динвидди - 24, Финни-Смит - 14, Баллок - 12, Брансон - 8, Дав. Бертанс - 7, Грин - 6, Клебер - 2, Wright, Браун, Бёрк, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пауэлл, Пинсон, Хардуэй-младший

Стефен Карри из «Голден Стэйт» заработал 27 очков. Лука Дончич стал самым полезным игроком «Далласа», набрав 34 очка. Также словенский баскетболист оформил дабл-дабл.

«Голден Стэйт Уорриорз» в шести последних встречах одержали две победы и четыре раза уступили. «Даллас Маверикс» четыре раза победили и дважды проиграли.

В следующем матче «Голден Стэйт» в гостях сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз», встреча состоится 2 марта. «Даллас Маверикс» в этот день отправятся на выезд в Лос-Анджелес, где сыграют с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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