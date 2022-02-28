«Даллас» обыграл «Голден Стэйт» благодаря дабл-даблу Луки Дончича

На стадионе «Чейз-Центр» в Сан-Франциско (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 107:101.

Стефен Карри из «Голден Стэйт» заработал 27 очков. Лука Дончич стал самым полезным игроком «Далласа», набрав 34 очка. Также словенский баскетболист оформил дабл-дабл.

«Голден Стэйт Уорриорз» в шести последних встречах одержали две победы и четыре раза уступили. «Даллас Маверикс» четыре раза победили и дважды проиграли.

В следующем матче «Голден Стэйт» в гостях сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз», встреча состоится 2 марта. «Даллас Маверикс» в этот день отправятся на выезд в Лос-Анджелес, где сыграют с «Лос-Анджелес Лейкерс».