«Лейкерс» дома уступили «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) в матче регулярного чемпионата НБА. Хозяева уступили со счётом 95:123.

Леброн Джеймс из «Лейкерс» в прошедшем матче заработал 32 очка. 22 очка у Си Джея Макколлума из «Пеликанс». Литовский баскетболист гостей Йонас Валанчюнас заработал 19 очков и записал на свой счёт дабл-дабл.

На стадионе «Мода-центр» в Портленде (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей – 124:92.

В составе «Портленда» наибольшей результативностью отличился Анферни Саймонс, на его счету 16 набранных очков. У Джамайкла Грина из «Денвера» в активе 20 очков.