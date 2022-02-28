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«Лейкерс» дома уступили «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Лейкерс» дома уступили «Нью-Орлеан Пеликанс»
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«Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) в матче регулярного чемпионата НБА. Хозяева уступили со счётом 95:123.

Леброн Джеймс из «Лейкерс» в прошедшем матче заработал 32 очка. 22 очка у Си Джея Макколлума из «Пеликанс». Литовский баскетболист гостей Йонас Валанчюнас заработал 19 очков и записал на свой счёт дабл-дабл.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2022, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 123
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Уэстбрук - 16, Энтони - 13, Эллингтон - 9, Ховард - 6, Хортон-Такер - 5, Джонсон - 4, Ариза - 3, Бэйзмор - 3, Джордан - 2, Ривз - 2, Брэдли, Джонс, Думбуйа, Дэвис, Монк, Нанн
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 22, Валанчюнас - 19, Ингрэм - 19, Грэм - 12, Джонс - 11, Хэйс - 11, Снелл - 9, Кларк - 6, Маршалл - 5, Альварадо - 4, Мёрфи - 3, Эрнангомес - 2, Льюис, Нэнс, Темпл, Уильямсон

На стадионе «Мода-центр» в Портленде (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей – 124:92.

В составе «Портленда» наибольшей результативностью отличился Анферни Саймонс, на его счету 16 набранных очков. У Джамайкла Грина из «Денвера» в активе 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2022, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
92 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 16, Ойбанкс - 13, Williams - 12, Харт - 11, Браун - 9, Эллеби - 8, Маклемор - 6, Уотфорд - 6, Хьюз - 5, Джонсон - 4, Блевинс - 2, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Уинслоу
Денвер Наггетс: Грин - 20, Казинс - 19, Форбс - 17, Гордон - 14, Грин - 14, Моррис - 9, Йокич - 8, Риверс - 8, Рид - 6, Кампаццо - 4, Бартон - 3, Ховард - 2, Маррей, Ннаджи, Портер, Хиланд, Чанчар
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