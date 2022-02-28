«Мы неудержимы». Эмбиид восторженно отозвался о дуэте с Харденом

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид после уверенной победы в матче с «Нью-Йорк Никс» (125:109) высказался по поводу изменений в составе, которые произошли в результате обмена Бена Симмонса на Джеймса Хардена.

«Мы неудержимы. Что соперники могут с нами сделать? Харден отлично пасует и бросает, а я всегда нахожусь под опекой. Игрокам придётся принимать сложное решение, на кого из нас выбрасываться. Если вы попытаетесь закрыть нас обоих, то у нас есть Матис Тибул, который делает отличные проходы под кольцо, и отличные шутеры на дуге, которые просто должны чётко выполнять свои броски», — приводит слова Эмбиида USA TODAY.

Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». До этого он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.