«Мы неудержимы». Эмбиид восторженно отозвался о дуэте с Харденом

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид после уверенной победы в матче с «Нью-Йорк Никс» (125:109) высказался по поводу изменений в составе, которые произошли в результате обмена Бена Симмонса на Джеймса Хардена.
«Мы неудержимы. Что соперники могут с нами сделать? Харден отлично пасует и бросает, а я всегда нахожусь под опекой. Игрокам придётся принимать сложное решение, на кого из нас выбрасываться. Если вы попытаетесь закрыть нас обоих, то у нас есть Матис Тибул, который делает отличные проходы под кольцо, и отличные шутеры на дуге, которые просто должны чётко выполнять свои броски», — приводит слова Эмбиида USA TODAY.
Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». До этого он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.
- 28 февраля 2022
-
12:38
-
11:59
-
10:59
-
09:26
-
08:34
-
06:20
-
05:29
-
02:46
-
00:26
- 27 февраля 2022
-
23:14
-
22:07
-
20:58
-
19:46
-
18:23
-
17:13
-
16:02
-
15:12
-
14:12
-
13:19
-
12:24
-
11:47
-
10:32
-
09:48
-
07:47
-
07:00
- 26 февраля 2022
-
23:53
-
22:56
-
22:04
-
20:50
-
19:59
-
18:07
-
16:37
-
15:43
-
14:36
-
14:18