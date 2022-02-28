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Источник: совет Евролиги приостановил участие российских команд в турнире

Источник: совет Евролиги приостановил участие российских команд в турнире
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Совет Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределённый срок, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник в организации.

Напомним, в Евролиге принимают участие три российские команды — ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.

Санкт-петербургский «Зенит» занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата — у российского клуба 23 встречи, в которых одержано 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля.

Московский ЦСКА идёт шестым с 14 победами и десятью поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимает восьмую позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 13 побед и 12 поражений.

Напомним, в минувшем туре Евролиги все матчи российских команд были перенесены на неопределённый срок.

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