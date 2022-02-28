Евролига официально приостановила участие российских клубов в турнире

Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок, сообщает пресс-служба соревнований. Кроме того, участие «Локомотива-Кубань» в Еврокубке также приостановлено.



Кроме того, Евролига приняла решение аннулировать результаты российских клубов в регулярном чемпионате в случае неблагоприятного развития ситуации на Украине.



Санкт-петербургский «Зенит» занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата — у российского клуба 23 встречи, в которых одержано 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля.



Московский ЦСКА идёт шестым с 14 победами и десятью поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимает восьмую позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 13 побед и 12 поражений.