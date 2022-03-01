Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маркелл Фульц впервые за 14 месяцев вышел на площадку в матче НБА

Маркелл Фульц впервые за 14 месяцев вышел на площадку в матче НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Маркелл Фульц принял участие в домашнем матче с «Индианой Пэйсерс» (119:103). Эта игра стала первой для 23-летнего баскетболиста за 14 месяцев. Маркелл набрал 10 очков (5 из 7 с игры), 2 подбора и 6 передач за 16 минут.

Напомним, в начале 2021 года игрок порвал крестообразные связки левого колена. Сам эпизод случился на 5-й минуте встречи с «Кливленд Кавальерс». Фульц пошёл в проход с сопротивлением защитника «Кливленда» Айзека Окоро, но не смог завершить атаку и упал на паркет из-за сильной боли в колене.

Фульц является первым номером драфта 2017 года. Его показатели в сезоне-2020/2021 составляли 12,9 очка, 5,4 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру. С момента появления в лиге игрок постоянно борется с травмами и пока не оправдал ожидания экспертов.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022