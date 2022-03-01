Саторански официально вернулся в «Вашингтон»
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Защитник Томаш Саторански подписал контракт с «Вашингтон Уизардс» после расторжения договора с «Сан-Антонио Спёрс». Напомним, баскетболист уже выступал за столичный клуб с 2017 по 2019 год.
Саторански в нынешнем сезоне выступал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». Он принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 2,8 очка и отдавая 2,4 результативной передачи за 15 минут игрового времени.
Перед дедлайном Саторански стал частью масштабного обмена — сначала его обменяли в «Портленд», а затем и в «Сан-Антонио».
«Вашингтон» после 60 матчей регулярного чемпионата НБА занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 27 побед при 33 поражениях.
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