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Саторански официально вернулся в «Вашингтон»

Саторански официально вернулся в «Вашингтон»
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Защитник Томаш Саторански подписал контракт с «Вашингтон Уизардс» после расторжения договора с «Сан-Антонио Спёрс». Напомним, баскетболист уже выступал за столичный клуб с 2017 по 2019 год.

Саторански в нынешнем сезоне выступал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». Он принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 2,8 очка и отдавая 2,4 результативной передачи за 15 минут игрового времени.

Перед дедлайном Саторански стал частью масштабного обмена — сначала его обменяли в «Портленд», а затем и в «Сан-Антонио».

«Вашингтон» после 60 матчей регулярного чемпионата НБА занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 27 побед при 33 поражениях.

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