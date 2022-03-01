ФИБА отстранила все российские сборные и команды из России от всех соревнований

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение отстранить все российские сборные и команды, включая баскетбол 3х3, от всех соревнований под эгидой организации, сообщает пресс-служба ФИБА. Такое решение было принято сегодня, 1 марта. Ранее с подобной рекомендацией выступил Международный олимпийский комитет (МОК).
Таким образом, клубы из Российской Федерации, а также национальная команды страны не смогут участвовать в международных турнирах. ФИБА проводит матчи Кубка мира, Евробаскет.
Отмечается, что ограничения действуют «до дальнейшего уведомления». Следующее заседание состоится 25 марта.
Ранее сразу несколько федераций отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в турнирах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
- 1 марта 2022
-
18:02
-
17:45
-
16:57
-
16:08
-
15:02
-
13:36
-
11:53
-
10:40
-
09:13
-
06:45
-
06:04
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
22:54
-
20:53
-
19:54
-
19:07
-
18:40
-
18:13
-
18:07
-
17:58
-
17:13
-
16:45
-
15:48
-
14:26
-
13:30
-
12:38
-
11:59
-
10:59
-
09:26
-
08:34
-
06:20
-
05:29
-
02:46
-
00:26
- 27 февраля 2022
-
23:14