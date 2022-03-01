ФИБА отстранила все российские сборные и команды из России от всех соревнований

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение отстранить все российские сборные и команды, включая баскетбол 3х3, от всех соревнований под эгидой организации, сообщает пресс-служба ФИБА. Такое решение было принято сегодня, 1 марта. Ранее с подобной рекомендацией выступил Международный олимпийский комитет (МОК).

Таким образом, клубы из Российской Федерации, а также национальная команды страны не смогут участвовать в международных турнирах. ФИБА проводит матчи Кубка мира, Евробаскет.

Отмечается, что ограничения действуют «до дальнейшего уведомления». Следующее заседание состоится 25 марта.

Ранее сразу несколько федераций отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в турнирах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.