«Виртус» готов предложить контакт одному из лидеров «Зенита»

Американский центровой «Зенита» Джордан Мики попал в сферу интересов «Виртуса». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Георге Заккас.
По сведениям источника, итальянский клуб внимательно следит за развитием событий между Мики и «Зенитом», и в случае, если игрок сумеет выйти из соглашения с клубом из Санкт-Петербурга, предложит ему контракт.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Мики принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал 4,3 подбора и отдавал 2 передачи. В матчах регулярной чемпионата Евролиги Джордан появлялся на площадке 21 раз, в среднем за это время принося своей команде 11 очков, совершая 4,4 подбора и отдавая 0,9 передачи.
Ранее сообщалось, что «Виртус» проявляет серьёзную заинтересованность в подписании разыгрывающего московского ЦСКА.
- 1 марта 2022
-
22:37
-
21:45
-
20:32
-
19:33
-
18:02
-
17:45
-
16:57
-
16:08
-
15:02
-
13:36
-
11:53
-
10:40
-
09:13
-
06:45
-
06:04
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
22:54
-
20:53
-
19:54
-
19:07
-
18:40
-
18:13
-
18:07
-
17:58
-
17:13
-
16:45
-
15:48
-
14:26
-
13:30
-
12:38
-
11:59
-
10:59
-
09:26
-
08:34
-
06:20