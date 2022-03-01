«Виртус» готов предложить контакт одному из лидеров «Зенита»

Американский центровой «Зенита» Джордан Мики попал в сферу интересов «Виртуса». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Георге Заккас.



По сведениям источника, итальянский клуб внимательно следит за развитием событий между Мики и «Зенитом», и в случае, если игрок сумеет выйти из соглашения с клубом из Санкт-Петербурга, предложит ему контракт.



В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Мики принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал 4,3 подбора и отдавал 2 передачи. В матчах регулярной чемпионата Евролиги Джордан появлялся на площадке 21 раз, в среднем за это время принося своей команде 11 очков, совершая 4,4 подбора и отдавая 0,9 передачи.

Ранее сообщалось, что «Виртус» проявляет серьёзную заинтересованность в подписании разыгрывающего московского ЦСКА.