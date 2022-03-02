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«Жальгирис» и «Маккаби» добыли победы в Евролиге

«Жальгирис» и «Маккаби» добыли победы в Евролиге
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Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. «Панатинаикос» на домашней площадке принимал «Жальгирис». Встреча завершилась со счётом 96:83 (29:10, 23:24, 24:27, 20:22) в пользу литовской команды.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Эдгарас Улановас, записавший на свой счёт 22 очка. Лучшей результативностью в составе греческого клуба отметился Неманья Недович, на счету которого 23 балла.

В другом матче игрового дня «Маккаби» из Тель-Авива встречался с «Басконией». Противостояние прошло на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилось победой израильского клуба — 94:93 (28:27, 28:23, 15:27, 23:16). Чаще других кольцо «Басконии» поражали Анте Жижич и Джеймс Нанналли (оба набрали 21 очко). У гостей самым результативным был Уэйд Болдуин. В его активе 27 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
01 марта 2022, вторник. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
83 : 96
Жальгирис
Каунас, Литва
Панатинаикос: Недович - 23, Сент-Рос - 16, Папаяннис - 11, Каселакис - 9, Макон - 9, Эванс - 8, Каввадас - 7, Авдалас, Манцукас, Уайт
Жальгирис: Улановас - 22, Ловернь - 17, Милакнис - 16, Кавано - 15, Лекавичюс - 8, Лукошюнас - 6, Небо - 6, Стрелниекс - 4, Гиффей - 2, Блажевич, Янкунас
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
01 марта 2022, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
94 : 93
Баскония
Витория, Испания
Маккаби Тель-Авив: Жижич - 21, Нанналли - 21, Уилбекин - 17, ДиБартоломео - 8, Зив - 7, Калояро - 7, Рейнольдс - 6, Деррик Уильямс - 5, Блайзер - 2, Брандвейн, Соркин, Эванс
Баскония: Болдуин - 27, Гедрайтис - 15, Костелло - 11, Фонтеккио - 10, Маринкович - 8, Эноч - 8, Седекерскис - 7, Питерс - 5, Грейнджер - 2, Баррера, Куруцс, Райэсте
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