«Жальгирис» и «Маккаби» добыли победы в Евролиге

Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. «Панатинаикос» на домашней площадке принимал «Жальгирис». Встреча завершилась со счётом 96:83 (29:10, 23:24, 24:27, 20:22) в пользу литовской команды.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Эдгарас Улановас, записавший на свой счёт 22 очка. Лучшей результативностью в составе греческого клуба отметился Неманья Недович, на счету которого 23 балла.



В другом матче игрового дня «Маккаби» из Тель-Авива встречался с «Басконией». Противостояние прошло на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилось победой израильского клуба — 94:93 (28:27, 28:23, 15:27, 23:16). Чаще других кольцо «Басконии» поражали Анте Жижич и Джеймс Нанналли (оба набрали 21 очко). У гостей самым результативным был Уэйд Болдуин. В его активе 27 очков.